Отец Егора Крида задолжал водоканалу Пензы из-за слива чрезмерного количества отходов

31 октября 2025, 13:53

Отец Егора Крида задолжал водоканалу Пензы 40 тысяч рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Пензе разгорелся спор вокруг компании «Унитрон пром», принадлежащей отцу певца Егора Крида, Николаю Булаткину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.