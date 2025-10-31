Отец Егора Крида задолжал водоканалу Пензы из-за слива чрезмерного количества отходов
В Пензе разгорелся спор вокруг компании «Унитрон пром», принадлежащей отцу певца Егора Крида, Николаю Булаткину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным регионального суда, предприятие, занимающееся производством орехов и ореховой пасты, сливало в канализацию больше отходов, чем разрешено. Из-за этого образовалась задолженность перед городским водоканалом в размере 40 тысяч рублей.
Как уточняет арбитражный суд, компания нарушала нормы очистки сточных вод, что повлияло на центральную систему водоотведения города. Для Булаткина-старшего это уже не первый случай: в 2024-2025 годах с него взыскали более 550 тысяч рублей за аналогичные нарушения.
Судебное разбирательство завершилось решением о взыскании долга и предписаниями по соблюдению санитарных норм при сбросе сточных вод.
