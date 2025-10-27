Блогер Александра Митрошина требует 68,6 млн рублей от бывших юристов
Александра Митрошина хочет взыскать с бывших юристов 68,6 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о бывшем адвокате Алисе Волховой и юристе Ольге Гольцевой. По версии следствия, в 2023 году Волхова защищала Митрошину по делу об уклонении от уплаты налогов. После в связи с возмещением ущерба блогер по совету адвоката передала ей и Гольцевой деньги со своих счетов.
Следствие установило, что таким образом фигурантки похитили у Митрошиной не менее 41 миллиона рублей. Волхова и Гольцева обвиняются в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Обе признали вину и находятся под домашним арестом.
Параллельно расследуется дело об отмывании денег в отношении самой Митрошиной. По версии следствия, блогер легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, через покупку недвижимости в Москве. Чертановский суд отправил Митрошину под домашний арест после признания ею вины.
