Суд обязал ХК «Салават Юлаев» выплатить фонду «Урал» более 100 млн рублей

31 октября 2025, 13:03

Фото: iStock/AMilkin

В Башкортостане арбитражный суд обязал хоккейный клуб «Салават Юлаев» выплатить порядка 106 млн руб. задолженности благотворительному фонду «Урал», который принадлежит главе республики Муртазе Рахимову. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, перед вынесением судебного решения стороны пришли к мировому соглашению, в рамках которого хоккейный клуб добровольно согласился выплатить 100 миллионов рублей основного долга по займу.





«Также в эту сумму вошли 302 тысячи рублей расходов по госпошлине и начисляемые с 22 февраля 2025 года проценты по ставке 26% годовых», — говорится в материале.