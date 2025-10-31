Достижения.рф

Павел Погребняк задолжал налоговой многомиллионную сумму

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк задолжал ФНС 21,7 млн рублей
Павел Погребняк (Фото: Инстаграм*/poga8)

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк задолжал ФНС 21,7 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Если спортсмен в ближайшее время не погасит задолженность, то ему могут заблокировать счета и запретить выезд за границу. По данным источника, он владеет 10% компании «Облсклад», предоставляющей услуги по складированию и хранению. Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 год составила 239,4 миллиона рублей. Помимо футболиста, у фирмы есть еще восемь совладельцев.

Ранее Погребняк отреагировал на слухи о романе с 18-летней студенткой, с которой его якобы видели вместе на светском мероприятии.

Лидия Пономарева

