Отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн на самом деле жив. Такое мнение высказал отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск.
По его словам, которые приводит РИА Новости, официальная версия смерти Эпштейна вызывает большие сомнения. Он обратил внимание на несколько странных обстоятельств.
Например, в момент обнаружения тела финансиста камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали. Позже в минюсте США объяснили отсутствие 62 секунд записи техническими особенностями системы видеорегистрации.
«Он точно жив... В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой вероятности, что он мертв, даже отдаленно», — сказал Маск-старший.Напомним, Эпштейна задержали 6 июля 2019 года в Нью-Йорке. Его обвинили в создании криминальной сети для сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. По версии следствия, эти преступления совершались в 2002–2005 годах.