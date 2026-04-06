Отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив

06 апреля 2026, 09:02

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн на самом деле жив. Такое мнение высказал отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск.





По его словам, которые приводит РИА Новости, официальная версия смерти Эпштейна вызывает большие сомнения. Он обратил внимание на несколько странных обстоятельств.



Например, в момент обнаружения тела финансиста камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали. Позже в минюсте США объяснили отсутствие 62 секунд записи техническими особенностями системы видеорегистрации.

«Он точно жив... В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой вероятности, что он мертв, даже отдаленно», — сказал Маск-старший.