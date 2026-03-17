Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил бога за непопадание в файлы Эпштейна

17 марта 2026, 12:13

Жан-Клод Ван Дамм (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актёр Жан-Клод Ван Дамм прокомментировал обвинения в причастности к сексуальным преступлениям и торговле людьми. Он заявил, что не имеет отношения к этим утверждениям.





Как сообщает South China Morning Post, речь идёт о обвинениях, появившихся в апреле 2025 года. По информации СМИ, актёра подозревали в контактах с молодыми девушками из Румынии, которые находились в уязвимом положении.



Ван Дамм вновь отверг эти обвинения. По его словам, в указанный период он находился не в Каннах, а на съёмках фильма в Таиланде. Актёр отметил, что подобные публикации связаны с его известностью и стремлением СМИ к громким заголовкам.





«Слава Богу, меня не упомянули в файлах Эпштейна», — заявил он, комментируя ситуацию.