В файлах Эпштейна нашли обнаженных Зеленского, Макрона и Стармера
В обнародованных файлах, связанных со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, нашли сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер лежат обнаженные в одной постели*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минюста США.
Фото было прикреплено к одному электронных писем для финансиста. Как описывает агентство, на нем изображен Зеленский, который с потерянным взглядом лежит на кровати между Макроном и Стармером*. Вероятнее всего, этот снимок создали с помощью нейросетей. При этом имя отправителя скрыли американские власти.
Ранее сообщалось, что Эпштейн держал большую часть своих активов на счетах Deutsche Bank. Сумма на этих счетах составляла 135 миллионов долларов (примерно 1,4 миллиарда рублей).
