Стало известно о ребенке Эпштейна от одной из жертв

Daily Mail: у Эпштейна мог быть ребенок от одной из жертв
У скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна мог быть ребенок от одной из его жертв. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.
Одна из пострадавших рассказала ФБР, что в нью-йоркском особняке миллиардера висела фотография блондинки на пляже. Он утверждал, что это мать его ребенка.
«Эпштейн называл эту женщину «идеальной» и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса», — заявила свидетельница.Брат финансиста Марк неоднократно опровергал эти сведения, настаивая, что у покойного никогда не было детей. Однако в обнародованных материалах нашелся снимок, на котором Эпштейн обнимает девушку с младенцем на руках у себя дома.
Кроме того, издание обнаружило свидетельства того, что он просил некоторых женщин выносить его ребенка. При жизни Эпштейн был одержим идеей с помощью своей ДНК создать новую человеческую расу.