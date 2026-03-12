Стало известно о ребенке Эпштейна от одной из жертв

12 марта 2026, 07:49

Daily Mail: у Эпштейна мог быть ребенок от одной из жертв

Фото: iStock/pinkomelet

У скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна мог быть ребенок от одной из его жертв. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.





Одна из пострадавших рассказала ФБР, что в нью-йоркском особняке миллиардера висела фотография блондинки на пляже. Он утверждал, что это мать его ребенка.

«Эпштейн называл эту женщину «идеальной» и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса», — заявила свидетельница.