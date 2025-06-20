«Наказывать по всей строгости»: Даванков о задержании владельца «Торпедо»

20 июня 2025, 16:20

Владислав Даванков предложил заменить судей ИИ, чтобы избежать взяток

Владислав Даванков ( РИА Новости / Владимир Астапкович )

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков прокомментировал задержание владельца «Торпедо» Леонида Соболева, которого подозревают в попытке подкупа судей. Даванков заявил, что в случае доказательства вины, Соболева нужно наказывать по всей строгости закона.





По его мнению, нечестное судейство — это большой удар по российскому спорту, но такие случаи не должны восприниматься как повсеместное явление. Он предложил активнее привлекать искусственный интеллект для судейства, так как ему нельзя дать взятку.





«Вообще нужно больше привлекать искусственный интеллект, которому не получится дать взятку», — сказал Даванков Metaratings.ru.

