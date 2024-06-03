Отец основателя «Макфы» обратился в Следственный комитет

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Отец основателя «Макфы» Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет после решения суда о передаче активов компании в собственность государства, информация опубликована на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».
«Все факты искажены. Я и моя семья обжалуем решение и уверены, что оно будет отменено», — цитирует пресс-служба адвокатской коллегии слова Валерия Юрьевича.
Уточняется, что отец главы компании хочет проверить правомерность решения суда, который арестовал активы «Макфы» по иску Генпрокуратуры РФ.
Напомним, в конце мая 2024 года адвокат Вячеслав Плахотнюк сообщил о завершении процесса перехода активов АО «Макфа» и связанных с ней компаний в собственность государства. В собственность государства перешла не только сама «Макфа», но и АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат».
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