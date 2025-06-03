Отец погибших в Красной Сопке детей хочет подать в суд на производителя химиката

03 июня 2025, 17:44

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Дмитрий Виноградов, которого обвиняют в гибели своих четверых детей от отравления дихлофосом в красноярском селе Красная Сопка, может подать в суд на производителя химиката. Об этом RT рассказал его адвокат Александр Гуртовенко.





По его словам, эксперт, выступавший в суде по делу о смерти детей, рассказал, что в составе средства, которое использовал отец семейства, было вещество, которое вовсе не используется для производства отравы.





«2 июня было заседание, на котором допрашивали эксперта и производителя «Варана». Специалист экспертного бюро судебных экспертиз при Министерстве юстиции Красноярского края отметил, что в «Варане», помимо инсектицида, есть вещество, которое усиливает отравляющий эффект», — пояснил адвокат в беседе с изданием.