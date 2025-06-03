Отец погибших в Красной Сопке детей хочет подать в суд на производителя химиката
Дмитрий Виноградов, которого обвиняют в гибели своих четверых детей от отравления дихлофосом в красноярском селе Красная Сопка, может подать в суд на производителя химиката. Об этом RT рассказал его адвокат Александр Гуртовенко.
По его словам, эксперт, выступавший в суде по делу о смерти детей, рассказал, что в составе средства, которое использовал отец семейства, было вещество, которое вовсе не используется для производства отравы.
«2 июня было заседание, на котором допрашивали эксперта и производителя «Варана». Специалист экспертного бюро судебных экспертиз при Министерстве юстиции Красноярского края отметил, что в «Варане», помимо инсектицида, есть вещество, которое усиливает отравляющий эффект», — пояснил адвокат в беседе с изданием.
Отмечается, что просто проветрить его невозможно, необходимо вымыть все поверхности и постирать шторы, ковры и все остальное. Однако в инструкции об этом нет никакой информации. Оказалось, что дети остались бы живы, если бы приняли душ.
Напомним, 21 сентября 2024 года в доме семьи Виноградовых произошла ужасная трагедия. Ранним утром родители и четверо детей почувствовали себя плохо и были срочно госпитализированы с признаками тяжелого отравления. Первой умерла шестилетняя девочка, за ней последовал 13-летний брат. Спустя несколько дней скончались еще два ребенка.