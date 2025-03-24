Дело об отравлении дихлофосом семьи из Красноярского края завершено

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Дело об отравлении семьи из Красной сопки Красноярского края, где погибли четверо детей, завершил Следственный комитет России. Об этом сообщили в региональном главке СУ СК РФ.
«Отец погибших детей обвиняется в совершении преступления… по причинению смерти по неосторожности четырем лицам», — добавили в ведомстве.Уголовное дело направили на утверждение обвинения и последующую передачу в судебные органы, резюмировали в СК. Об отравлении семьи, включая детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет в Красноярском крае сообщалось в сентябре прошлого года. Перед смертью все съели курицу с пельменями, купленные в магазине. Затем у членов семьи ухудшилось самочувствие. Детей похоронили 30 сентября.
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Никита Кротов