Дело об отравлении дихлофосом семьи из Красноярского края завершено

В апреле 2023 года 13-летняя Василиса попросила маму отпустить её на ночёвку к подруге. Вечером она написала, что приятельница встретила её, и они идут домой. Но спустя несколько часов мама получила тревожное сообщение: «Люблю тебя, мать, спасибо за всё». О том, что произошло с Василисой, кто виновен в её гибели и почему преступники до сих пор не получили наказание — расскажет «Радио 1».