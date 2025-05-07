В Красноярском крае начался суд по делу о трагической гибели четверых детей от отравления

В Красноярском крае начался судебный процесс по делу о гибели четверых детей, которые в сентябре прошлого года отравились дихлофосом. На скамье подсудимых оказался их отец, который, по версии следствия, обрабатывал дом средством от насекомых, не соблюдая меры безопасности. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».