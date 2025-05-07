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В Красноярском крае начался суд по делу о трагической гибели четверых детей от отравления

Начался суд над отцом детей, отравившихся дихлофосом
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

В Красноярском крае начался судебный процесс по делу о гибели четверых детей, которые в сентябре прошлого года отравились дихлофосом. На скамье подсудимых оказался их отец, который, по версии следствия, обрабатывал дом средством от насекомых, не соблюдая меры безопасности. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».
21 сентября 2024 года в доме семьи Виноградовых произошла ужасная трагедия. Ранним утром родители и четверо детей почувствовали себя плохо и были срочно госпитализированы с признаками тяжелого отравления. К сожалению, спасти детей не удалось: первой скончалась шестилетняя девочка, за ней последовал 13-летний брат. Спустя несколько дней жизни еще двоих детей также не удалось спасти.

Сначала следователи предположили, что причиной отравления могла стать еда, так как накануне семья употребляла курицу и пельмени. Однако лабораторные исследования не выявили в продуктах никаких опасных веществ. В результате следствие переключилось на версию о бытовом химикате, что и привело к возбуждению уголовного дела против отца семейства.

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#дети
#трагедия
#семья
#следователи
#родители
#еда
#следствие
Миллион рублей могут выплатить за помощь в поимке маньяка в России
07 мая 2025, 09:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая поможет в поимке особо опасных преступников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В центре внимания правоохранительных органов находится серийный убийца, который действовал в Воронежской области с 2015 по 2017 год. Преступник нацеливался на пожилых женщин в возрасте от 81 до 83 лет, проживающих в поселке Давыдовка. Установлено, что жертвами стали несколько женщин.

Дополнительно, в рамках расследования, были выявлены следы ДНК жертв и кровь в гараже Валерия Андреева, известного как «орский маньяк», который подозревается в восьми убийствах и скрывается с 2012 года. МВД и губернатор Оренбургской области также обещают дополнительные награды за информацию о местонахождении Андреева.

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#губернатор
#мвд
#награды
#маньяк
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Очередной истребитель F/A-18 свалился с авианосца США в Красное море менее чем за месяц
CNN: второй истребитель F/A-18 ВМС США упал с авианосца в Красное море
07 мая 2025, 05:37

Фото: iStock/yucelyilmaz

Ещё один истребитель F/A-18, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, упал в Красное море. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.
По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неполадка системы аэрофинишеров корабля. Пилот и стрелок успешно катапультировались, получив незначительные травмы, угрозы их жизни нет.

Это уже второй случай падения самолёта ВМС США в регионе за короткий срок. В конце апреля истребитель F/A-18E оказался в воде из-за «недосмотра», что вызвало вопросы к техническому состоянию авианосной группы. Самолёт, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы во время буксировки в ангар. Вместе с истребителем за борт упал тягач, управляемый матросом, получившим незначительные травмы.

Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем.

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#пилот
#сша
#море
#травмы
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Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал подробности
В СК заявили о признании вины участником нападения на полицейских в Дагестане
06 мая 2025, 19:06

Фото: istockphoto/blinow61

Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал детали произошедшего и признал свою вину. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что нападавшему вменяют посягательство на жизнь полицейского, угон машины и незаконный оборот оружия, включая его хищение.

Накануне в понедельник, 5 мая, в Махачкале произошла перестрелка, двоих нападавших ликвидировали, уточняли в республиканском ГУ МВД. Погибли два сотрудника полиции, семь человек пострадали.

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#мир
#россия
#дагестан
#происшествие
#нападение
#полиция
#следственный комитет
#новости
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Спор о лепешках обернулся дракой насмерть
Двое юношей погибли в драке из-за лепешки
06 мая 2025, 18:57

Фото: iStock/Backiris

Свадебное торжество в Индии завершилось трагедией после ссоры из-за традиционных лепешек. Юноши устроили смертельную драку.
Как сообщает India Today, побоище произошло в Амети на деревенской свадьбе. В ходе праздничного ужина двое молодых людей начали спорить, кому первому достанется лепешка тандури роти. Словесная перепалка пересола в драку.

Юноши схватились за палки, которыми стали ожесточенно избивать друг друга. Один из них в итоге умер на месте боя. Второй был доставлен в больницу, где он скончался от полученных травм.

В апреле в Москве был избит бывший начальник проектного управления Минцифры России Константин Бырда. Экс-чиновник попал в больницу после стычки с ухажером своей жены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Фельдшер из Кузбасса спас пожилую женщину, упавшую в воду
06 мая 2025, 17:33

Фото: istockphoto / kevron2001

В поселке Кольчигиз фельдшер скорой помощи Станислав Яковлев предотвратил трагедию, оказав помощь пожилой женщине, упавшей в воду. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале, а видеозапись опубликовали в Прокопьевск.ру, передает «Сiбдепо».
Инцидент произошёл во время вынужденной остановки автомобиля скорой помощи — у машины лопнула шина. Пока сотрудники меняли колесо, Яковлев заметил, как у водосточной трубы женщина, наблюдавшая за утками, внезапно сорвалась и упала в ледяную воду.

Фельдшер немедленно бросился к месту происшествия. Он успел заметить в воде руку и оперативно вытащил пострадавшую на берег. Женщина получила переохлаждение и надышалась водой, однако от госпитализации отказалась.



Её супруг, присутствовавший при происшествии, поблагодарил медика за решительность. По его словам, он уже собирался прыгать в воду, но фельдшер оказался быстрее.

За профессионализм и спасение жизни Станиславу Яковлеву выразили благодарность в Прокопьевской станции скорой помощи.

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