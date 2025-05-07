В Красноярском крае начался суд по делу о трагической гибели четверых детей от отравления

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В Красноярском крае начался судебный процесс по делу о гибели четверых детей, которые в сентябре прошлого года отравились дихлофосом. На скамье подсудимых оказался их отец, который, по версии следствия, обрабатывал дом средством от насекомых, не соблюдая меры безопасности. Об этом пишет «РЕН ТВ».
21 сентября 2024 года в доме семьи Виноградовых произошла ужасная трагедия. Ранним утром родители и четверо детей почувствовали себя плохо и были срочно госпитализированы с признаками тяжелого отравления. К сожалению, спасти детей не удалось: первой скончалась шестилетняя девочка, за ней последовал 13-летний брат. Спустя несколько дней жизни еще двоих детей также не удалось спасти.
Сначала следователи предположили, что причиной отравления могла стать еда, так как накануне семья употребляла курицу и пельмени. Однако лабораторные исследования не выявили в продуктах никаких опасных веществ. В результате следствие переключилось на версию о бытовом химикате, что и привело к возбуждению уголовного дела против отца семейства.
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Сначала следователи предположили, что причиной отравления могла стать еда, так как накануне семья употребляла курицу и пельмени. Однако лабораторные исследования не выявили в продуктах никаких опасных веществ. В результате следствие переключилось на версию о бытовом химикате, что и привело к возбуждению уголовного дела против отца семейства.
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Дарья Осипова