«Пряталась от меня»: отца умерших от дихлофоса детей проверили на полиграфе

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Отец четверых умерших в Красноярском крае от дихлофоса детей Дмитрий Виноградов прошел проверку на полиграфе. Об этом пишет StarHit.
«Я не думаю о том, как он прошел. Я отвечал правду на все вопросы», — сказал мужчина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Сейчас Виноградов под подпиской о невыезде. Его жена Виктория заявила в студии, что супруг травил ее и морально давил. Виноградов был неприятно удивлен.
«Во-первых, Вика не договаривает, были изначально конфликты у нас. Я запрещал ей курить. Из-за этого у нас было много ссор и скандалов», — заявил он.По словам Виктории, она хотела наложить на себя руки, Виноградов в свою очередь подчеркнул, что не был в курсе ее намерений.
«Я не знаю, из-за чего она пыталась покончить с собой. Может, женский стресс произошел или что-то. Я ее ловил с сигаретами и гонял за сигареты, отбирал их. Ругался сильно, чтобы она не курила — а она пряталась от меня с ними. Рукоприкладством занимался, можно сказать да, но не то, что руками взял и начал бить. Тряханул где-то, толкнул в плечо, а чтобы с кулаками подлететь как с мужчиной, такого не было никогда», — резюмировал Виноградов.Эксперты заверили, что расскажут о результатах проведенной процедуры и о том, какие выводы они сделали.
Ранее стало известно, что сделала Анна Седокова.
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