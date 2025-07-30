Отец полицейского, раскрывшего правду о сокрытии трупов, расплакался после приговора сыну

30 июля 2025, 19:27

В Екатеринбурге осудили участкового, который рассказал о сокрытии тел

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

Свердловский областной суд вынес приговор бывшему участковому Юрию Золотко, рассказавшему о сокрытии тел. Подробности сообщает Telegram-канал E1.