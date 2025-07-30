Отец полицейского, раскрывшего правду о сокрытии трупов, расплакался после приговора сыну
Свердловский областной суд вынес приговор бывшему участковому Юрию Золотко, рассказавшему о сокрытии тел. Подробности сообщает Telegram-канал E1.
Золотко в конце 2023 года обратился в Следственный комитет с жалобой на своё начальство. Мужчина утверждал, что на закреплённом за ним участке кладбища незаконно закопали три тела. После этого участкового уволили, а проведённая проверка не подтвердила причастность полицейских к сокрытию тел на указанной территории.
Вскоре против Золотко возбудили дело по факту применения силы к задержанным. В зале суда отец обвиняемого, плача, заявил, что доказательств вины сына нет, а дома у него остался маленький ребёнок. Жена участкового добавила, что все обвинения основаны на старых эпизодах, по которым ранее были отказы в возбуждении дел.
Суд приговорил мужчину к четырём годам колонии общего режима.
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