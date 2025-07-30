В Краснодарском крае задержан мужчина за изнасилование 14-летней школьницы
В Краснодарском крае был задержан мужчина, который изнасиловал 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как рассказали изданию в региональном СК, по факту преступления возбуждено два уголовных дела. Мужчину будут судить за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Преступником оказался 19-летний местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он встретил свою юную знакомую в лесу недалеко от станицы Ереминской. Там же он ее изнасиловал, после чего скрылся.
В кратчайшие сроки преступник был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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