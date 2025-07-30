«Сценарий не новый»: В Московской области ликвидированы две нарколаборатории
В Московской области полицейские ликвидировали две подпольные нарколаборатории, которые в июне успели продать 13 килограммов наркотических средств на сумму более миллиона рублей. Подробности сообщает «Первый канал».
Одно из мест, где нелегально производились запрещённые вещества, находилось на чердаке жилого дома. Отмечается, что владельцу данного «производства» предложили работу в Сети. Таким же образом работу нашёл другой злоумышленник — 22-летний житель Москвы.
Молодой человек арендовал гараж для работы, в подвале которого он производил наркотические вещества. Преступник закупал всё необходимое оборудование самостоятельно на деньги работодателей, а готовую продукцию сбывал через тайники в Московской области.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотических веществ. Всех фигурантов заключили под стражу.
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