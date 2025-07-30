Таймырский депутат помог другу сбежать с работы и попал под следствие

30 июля 2025, 15:23

Фото: iStock/Yingko

Тюменский депутат и уважаемый в городе терапевт Алексей Рубан оказался в центре скандала. По информации Kras Mash, он может понести уголовную ответственность за оказание помощи другу, который хотел сбежать на охоту, не потеряв заработную плату.