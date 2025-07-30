Таймырский депутат помог другу сбежать с работы и попал под следствие
Тюменский депутат и уважаемый в городе терапевт Алексей Рубан оказался в центре скандала. По информации Kras Mash, он может понести уголовную ответственность за оказание помощи другу, который хотел сбежать на охоту, не потеряв заработную плату.
Предварительно, в прошлом году коллега Рубана признался, что очень нужно уехать на неделю в тундру на охоту и при этом сохранить зарплату. Врач согласился помочь. Он сдал за пациента все необходимые анализы, через коллег внес фальшивые результаты в базу данных и оформил больничный по аллергии.
Теперь Алексей Рубан рискует до четырех лет лишения свободы за фальсификацию документов и мошенничество.
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