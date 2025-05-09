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Отец Путина был награжден приказом маршала Говорова

Отец Владимира Путина был награжден приказом маршала Леонида Говорова
Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца Владимира Спиридоновича на акции «Бессмертный полк», 2017 год (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца Владимира Спиридоновича на акции «Бессмертный полк», 2017 год (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны подписал Маршал Советского Союза Леонид Говоров — один из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на архивные документы, отец президента Владимира Путина воевал в Ленобласти и был ранен в ногу на плацдарме «Невский пятачок». Его спас товарищ, живший с ним в одном доме в Петергофе. Он дотащил Владимира Спиридоновича до госпиталя под обстрелами немцев.

Также сообщается, что приказ о награждении был подписан членом военного совета Ленинградского фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным.

Невский пятачок расположен на левом (восточном) берегу Невы, напротив Невской Дубровки, советские войска удерживали этот плацдарм с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 1943 года — в ходе битвы за Ленинград. Здесь солдаты Красной армии неоднократно пыталась начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. «Невский пятачок» стал одним из символов мужества и героизма советских воинов.

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Вильфанд: в Москве в День Победы погода будет холодной
09 мая 2025, 05:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Москве в День Победы ожидается холодная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Прежде всего, погода будет холодной. Температура будет ниже нормы примерно на шесть - шесть с половиной градусов. Это означает, что погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три недели», — рассказал эксперт агентству.

Ночью в столице температура воздуха не превысит трех градусов. На севере Московской области ожидаются осадки, но их будет немного.

При этом после обеда столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. С 9:00 до 12:00 температура не превысит отметки в 6-8 градусов. Порывы ветра будут достигать силы в 5-7 метров в секунду.

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Председатель президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Москву
09 мая 2025, 02:11

Фото: iStock/OlgaKorica

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 9 Мая. Об этом сообщает ТАСС.
«Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы 9 мая», — говорится в сообщении.

На данный момент в Москве ожидаются лидеры 27 стран. Все они прибудут в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях. Как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Параде на Красной площади будут участвовать расчеты из 13 стран.

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Вучич выложил видео, на котором общается с Фицо возле Кремля
09 мая 2025, 00:50

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич выложил видео, на котором общается с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля. Об этом сообщает RT.
«Сербы и словаки — братья навек», — подписал опубликованное видео Вучич.

Ранее «Радио 1» сообщало, что главе Словакии Роберту Фицо пришлось лететь до Москвы окольными путями. Все из-за запрета, который ввели Эстония, Латвия и Литва. Страны ограничили перелет правительственного словацкого самолета над своей территорией. Спецборт направлялся в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 9 Мая.

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«Салат с крабом, пельмени с осетриной и медальоны из оленя»: Чем кормили прибывших на 9 Мая лидеров на обеде в Кремле
В Кремле прибывших на 9 Мая лидеров кормили пельменями с осетриной
08 мая 2025, 23:02

Фото: iStock/gpointstudio

Прибывшие на 9 Мая лидеры стран на обеде в Кремле могли выбрать себе еду из меню, в котором предлагались салат с крабом, пельмени с осетриной и медальоны из оленя. Полный список был опубликован telegram-каналом «Пул Первого».
«Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной, уха по-карельски, филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированная утка со спаржей», — говорится в сообщении.

Помимо этого на десерт лидерам стран предлагались щербет из морошки и яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин прибывшие могли выбрать «Блан де Неж» из Крыма и «Казак Красная Горка» из Краснодарского края. Каждый напиток урожая 2022 года.

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Гражданская авиация России начала работать в штатном режиме
08 мая 2025, 22:36

Фото: iStock/ Sitikka

Гражданская авиация РФ начала работать в штатном режиме. Turkish Airlines возобновят рейсы в Россию в полном объеме, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Сейчас несколько сотен российских туристов все еще отдыхают в турецкой Анталье. Людей заселили в пятизвездочные отели, однако многие из них все же жалуются на ободранные стены и неприятный запах из санузла. Теперь их постепенно переправляют домой рейсами Azur Air и Southwind.

Напомним, сбои в расписании самолетов 6–7 мая произошли из-за ограничений на использование воздушного пространства и для обеспечения безопасности.

«Российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», — обратили внимание Минтрансе России.

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