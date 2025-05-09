Отец Путина был награжден приказом маршала Говорова

Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца Владимира Спиридоновича на акции «Бессмертный полк», 2017 год (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны подписал Маршал Советского Союза Леонид Говоров — один из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на архивные документы, отец президента Владимира Путина воевал в Ленобласти и был ранен в ногу на плацдарме «Невский пятачок». Его спас товарищ, живший с ним в одном доме в Петергофе. Он дотащил Владимира Спиридоновича до госпиталя под обстрелами немцев.
Также сообщается, что приказ о награждении был подписан членом военного совета Ленинградского фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным.
Невский пятачок расположен на левом (восточном) берегу Невы, напротив Невской Дубровки, советские войска удерживали этот плацдарм с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 1943 года — в ходе битвы за Ленинград. Здесь солдаты Красной армии неоднократно пыталась начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. «Невский пятачок» стал одним из символов мужества и героизма советских воинов.
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Также сообщается, что приказ о награждении был подписан членом военного совета Ленинградского фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным.
Невский пятачок расположен на левом (восточном) берегу Невы, напротив Невской Дубровки, советские войска удерживали этот плацдарм с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 1943 года — в ходе битвы за Ленинград. Здесь солдаты Красной армии неоднократно пыталась начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. «Невский пятачок» стал одним из символов мужества и героизма советских воинов.
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Анастасия Чубина