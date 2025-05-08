В преддверии 9 мая Life.ru оживила кадры встречи победителей под песню Леонида Агутина

Видео: пресс-служба Life.ru
К 80-й годовщине Победы Life.ru подарила вторую жизнь уникальным архивным фотографиям мая 1945 года. При помощи ИИ получилось оживить первые мгновения долгожданного мира.
Из оживших кадров редакция собрала душещипательный ролик, а артист Леонид Агутин специально к Дню Победы исполнил известную «Песню о далекой Родине».
Цель акции заключалась в том, чтобы подарить новую жизнь историческим снимкам и прикоснуться к событиям тех лет, разделить момент счастья.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила необходимость проекта на фоне противостояния с Западом.
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Цель акции заключалась в том, чтобы подарить новую жизнь историческим снимкам и прикоснуться к событиям тех лет, разделить момент счастья.
«Мы говорим об исторической памяти новым языком: важно, честно и технологично. Проекты, подобные «Мгновению весны», становятся точкой соприкосновения поколений — неформальной, визуальной, эмоциональной», — обратил внимание глава холдинга News Media Holding Максим Иксанов.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила необходимость проекта на фоне противостояния с Западом.
«Такие проекты крайне важны в современных условиях, когда Запад пытается переписать мировую историю, пытается принизить роль советского солдата, Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И конечно, в условиях, когда нацизм опять вырос в полную мощь», — подчеркнула Мизулина в разговоре с Life.ru.
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