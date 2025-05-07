Трансляция митинг-концерта «Одна-страна — одна Победа» пройдет онлайн 9 Мая

Фото: ГСУ СК России по Московской области
Онлайн-трансляция концерта «Одна-страна — одна Победа» состоится 9 Мая в 17:00. Мероприятие пройдет в Ленинградской области. Посмотреть трансляцию можно будет по QR-коду.
Советский народ одержал Победу над нацистами 9 Мая в 1945 году. Захватчики безоговорочно капитулировали перед Красной Армией. Уже в грядущую пятницу мир встретит 80-летие со дня совершения Великого Подвига.
Сегодня в Парке Победы в Москве прошел автопробег, приуроченный к юбилею. В нем участвовали более полутысячи человек и больше 150 автомобилей. Акцию проводила Общероссийская организация «Офицеры России». Глава Президиума организации генерал-майор Сергей Липовой отметил, что никто не сможет переписать историю и отнять Великую Победу.
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Сегодня в Парке Победы в Москве прошел автопробег, приуроченный к юбилею. В нем участвовали более полутысячи человек и больше 150 автомобилей. Акцию проводила Общероссийская организация «Офицеры России». Глава Президиума организации генерал-майор Сергей Липовой отметил, что никто не сможет переписать историю и отнять Великую Победу.
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Никита Кротов