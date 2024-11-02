Жительница Раменского в 43 года родила восьмого ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы помогли 43-летней женщине в восьмой раз стать мамой. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила многодетная беременная пациентка, у которой уже начались роды. В результате на свет появилась здоровая девочка весом 4900 г и ростом 58 см. Она стала восьмым ребёнком в семье, где уже воспитывают трёх девочек и четверых мальчиков. Ранее многодетных супругов наградили медалью ордена «Родительская слава».
Сейчас мама и малышка уже выписаны домой.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».
Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье функционирует одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
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«Ребёнок был крупным, что создавало риски при естественных родах. Однако благодаря профессионализму нашей акушерской бригады роды прошли благополучно и для мамы, и для новорождённой. Предыдущие пять детей в этой семье также появились на свет в Раменской больнице. Все роды были естественными», – рассказала заведующая родовым отделением больницы Светлана Слюндина.
Сейчас мама и малышка уже выписаны домой.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».
Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье функционирует одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
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Лора Луганская