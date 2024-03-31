Отец террориста Мирзоева* рассказал о его обещании вернуться в Таджикистан

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Террорист Далерджон Мирзоев*, участвовавший в теракте в «Крокус Сити Холле», обещал родителям вернуться в Таджикистан в конце марта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его отец Барот Мирзоев.
Он рассказал, что сын позвонил ему 20 марта и сообщил, что 24 или 25 марта вернётся домой.
Из России Мирзоев* регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги, отметил его отец.
Ранее сообщалось, что родной брат террориста Мирзоева* проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб из-за подозрения мужчины в причастности к ИГИЛ**.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
Из России Мирзоев* регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги, отметил его отец.
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«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова