Семья отреклась от исполнителя теракта в «Крокусе» Мирзоева

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В Новосибирске родственники отреклись от одного из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты».
Родственники террориста не понимают, как мужчина решился на такое страшное преступление.
32-летний Мирзоев является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.
Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Четвертым задержанным стал Мухаммадсобир Файзов, ранее под стражу были отправлены Саидакрами Рачабализоду, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В результате теракта, как сообщает СК, как минимум 137 человек погибли, 182 человека пострадали.
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«Я не знаю, какая оса его укусила. У меня уже два дня внутри все дрожит: если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его», — рассказал один из родственников террориста.
Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Четвертым задержанным стал Мухаммадсобир Файзов, ранее под стражу были отправлены Саидакрами Рачабализоду, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В результате теракта, как сообщает СК, как минимум 137 человек погибли, 182 человека пострадали.
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Элина Позднякова