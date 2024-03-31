«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»

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Главред телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о распространившейся по сети информации об отрезанном ухе одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».
Симоньян в интервью «Кеосян daily» заявила, что не понимает такого ажиотажа вокруг этой новости. Она указала на огромное количество погибших в результате этого теракта и подчеркнула, что так называемая «либерота» упёрлась в историю с ухом и больше ничего не хочет обсуждать, кроме неё.
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Анастасия Чинкова