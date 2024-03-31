Родители террориста Мирзоева* принесли соболезнования родственникам жертв в «Крокусе»

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Родители одного из террористов, напавшего на «Крокус Сити Холл», Далерджона Мирзоева* принесли свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте, передает РИА Новости.
Мать террориста сказала, что выражает соболезнования всем матерям, сестрам погибших и пострадавшим людям. Она отметила, что до сих пор не может поверить, что ее сын способен на такой зверский поступок. Слова соболезнования выразил и супруг женщины.
Ранее сообщалось, что родственники Фаридуна Шамсиддина*, который обвиняется по делу о теракте в «Крокусе», не думали, что он на это способен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что родственники Фаридуна Шамсиддина*, который обвиняется по делу о теракте в «Крокусе», не думали, что он на это способен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова