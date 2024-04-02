Отец террориста Мирзоева* заявил, что сын не ходил в мечеть

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева* заявил, что его сын не был религиозен и в мечеть не ходил. Его слова передаёт Ruptly.
После теракта США пытаются убедить своих союзников, что за преступлением в Подмосковье стоит афганский филиал «Исламского государства»**. При этом отец террориста Мирзоева* утверждает, что его сын молился по желанию, Коран не читал и в мечеть не ходил.
Ранее отец Мирзоева* также рассказывал, что сын жаловался на проблемы в Москве и планировал вернуться на родину 24 или 25 марта. По словам родителя, из России мужчина регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги.
32-летний Мирзоев* является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.
Читайте также:
Жена террориста Мирзоева* попала в реанимацию, узнав о теракте в «Крокусе»
«Парень из простой крестьянской семьи»: появились подробности жизни террориста Мирзоева*
Родители террориста Мирзоева* принесли соболезнования родственникам жертв в «Крокусе»
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
Ранее отец Мирзоева* также рассказывал, что сын жаловался на проблемы в Москве и планировал вернуться на родину 24 или 25 марта. По словам родителя, из России мужчина регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги.
Читайте также:
Жена террориста Мирзоева* попала в реанимацию, узнав о теракте в «Крокусе»
«Парень из простой крестьянской семьи»: появились подробности жизни террориста Мирзоева*
Родители террориста Мирзоева* принесли соболезнования родственникам жертв в «Крокусе»
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
Элина Позднякова