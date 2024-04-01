Жена террориста Мирзоева* попала в реанимацию, узнав о теракте в «Крокусе»

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Жена террориста Далерджона Мирзоева*, который совершил теракт в «Крокус сити холле», попала в больницу после того, как узнала о происшествии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соседку родителей преступника.
«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание, и до сих пор лежит в больнице в реанимации», — рассказала соседка.
Ранее родители Мирзоева* принесли свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте. Мать террориста сказала, что выражает соболезнования всем матерям, сестрам погибших и пострадавшим людям. Она отметила, что до сих пор не может поверить, что ее сын способен на такой зверский поступок. Слова соболезнования выразил и супруг женщины.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Элина Позднякова