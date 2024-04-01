«Парень из простой крестьянской семьи»: появились подробности жизни террориста Мирзоева*

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Террорист Далерджон Мирзоев*, участвовавший в теракте в «Крокус Сити Холле», является парнем из простой крестьянской семьи и не имел проблем с властями Таджикистана. Об этом рассказала его мать, чьи слова приводит РИА Новости.
«Мой сын не пошёл бы на это грязное дело. Он разумный парень. Здесь (в Таджикистане – ред.) он перебивался случайными заработками. Ему хватало денег только на пропитание. Он не мог стать человеком, который пошёл бы на это дело. Здесь судимостей у него не было, не было и проблем с властями. Он – простой парень из бедной крестьянской семьи», — рассказала мать Мирзоева*.
Ранее его отец также рассказывал, что сын жаловался на проблемы в Москве и планировал вернуться на родину 24 или 25 марта. По словам родителя, из России Мирзоев* регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Элина Позднякова