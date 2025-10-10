Отец «узбекской племянницы Шойгу» сбежал из Узбекистана и сменил фамилию

10 октября 2025, 10:21

Фото: iStock/blinow61

Масштабная афера с «племянницей Шойгу», выманившей у инвесторов более 200 миллионов рублей, получила новое развитие. Как выяснилось, её отец, 63-летний Тахиржан Османов, оказался не просто беглым экс-полицейским из Узбекистана, но и человеком с богатым «уголовным» опытом.