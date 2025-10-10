Отец «узбекской племянницы Шойгу» сбежал из Узбекистана и сменил фамилию
Масштабная афера с «племянницей Шойгу», выманившей у инвесторов более 200 миллионов рублей, получила новое развитие. Как выяснилось, её отец, 63-летний Тахиржан Османов, оказался не просто беглым экс-полицейским из Узбекистана, но и человеком с богатым «уголовным» опытом.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Османов сбежал в Россию в 2014 году, спасаясь от наказания по тяжким статьям: уклонение от налогов, мошенничество, использование чужих товарных знаков и даже фальшивомонетничество. На родине ему грозит более 20 лет тюрьмы. После переезда в Москву он сменил фамилию на более «перспективную» — вероятно, чтобы начать новую жизнь или прикрыть старую. Вместе с ним в столицу переехала и его семья.
Когда его дочь подросла, Османов якобы передал ей приёмы психологического воздействия и основы «работы с доверием». По информации журналистов, именно он посоветовал ей сменить фамилию и выдать себя за родственницу министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Под новой фамилией девушка вела активную публичную жизнь, представлялась племянницей генерала, рассказывала о «собственной бирже» и предлагала инвестировать. Люди охотно несли деньги, веря громкому имени. Общий ущерб от схемы — более 200 млн рублей, уточнил адвокат Саид Ярахмедов.
Османов, которого журналисты попытались расспросить о роли дочери, сначала назвал обвинения клеветой, а после вопроса о своих делах в Узбекистане просто бросил трубку.
