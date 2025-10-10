В российском городе подросток погиб от удара током во время зарядки телефона

10 октября 2025, 09:49

В Якутске возбудили уголовное дело после гибели подростка от удара током

Фото: Istock/Andrei310

В Якутске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 17-летнего юноши. Подросток погиб от удара током в квартире на улице Халтурина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Якутии.