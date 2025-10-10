В российском городе подросток погиб от удара током во время зарядки телефона
В Якутске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 17-летнего юноши. Подросток погиб от удара током в квартире на улице Халтурина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Якутии.
Инцидент произошёл 8 октября. Мать юноши вернулась домой и обнаружила сына с термическим ожогом в области груди. Она сразу вызвала скорую помощь, но медики констатировали смерть подростка.
Следователи во время осмотра квартиры нашли мобильный телефон погибшего. Аппарат был подключен к зарядному устройству, которое находилось в розетке. Предварительная версия следствия гласит, что молодой человек пользовался телефоном во время зарядки, и его ударило током.
Точные причины происшествия остаются неизвестными. По факту гибели подростка следователи проводят комплекс процессуальных действий и назначили необходимые экспертизы.
