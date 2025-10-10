Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 млн рублей за некачественные ритуалы
Жительница Москвы подала досудебную претензию к ясновидящей, требуя с неё 1,3 миллиона рублей. Женщина считает, что проведённые ритуалы нанесли ей ущерб. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Анастасия (имя изменено) обратилась к экстрасенсу, чтобы изменить свою жизнь. После первого сеанса она уволилась с работы, так как специалист пообещала ей беззаботное будущее. Однако последующие сеансы не принесли финансового благополучия.
Состояние женщины ухудшилось: у неё пропал аппетит и вера в будущее. Позже она рассталась с партнёром, потеряла жильё и отдала детей на попечение родственникам. Анастасия связала эти события с действиями ясновидящей, которая не выполнила обещаний.
Истица требовала вернуть 8,5 тысяч рублей за сеансы и взыскать 1,3 миллиона в качестве компенсации морального вреда. Ясновидящая вернула клиентке только стоимость услуг. Взыскать компенсацию за моральный ущерб не удалось.
Читайте также: