Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 млн рублей за некачественные ритуалы

10 октября 2025, 09:41

Фото: Istock/Oksana Zueva

Жительница Москвы подала досудебную претензию к ясновидящей, требуя с неё 1,3 миллиона рублей. Женщина считает, что проведённые ритуалы нанесли ей ущерб. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.