Отец Яниса Тиммы обратился за помощью к юристу Екатерине Гордон

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Отец Яниса Тиммы обратился за юридической помощью к Екатерине Гордон. Об этом сообщается в Telegram-канале юридической компании Екатерины «Гордон и Сыновья».
«Райтис Тимма обратился к Екатерине Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни. Родственники хотят быть уверенными, что сына никто не подтолкнул к самоубийству», — говорится в сообщении.
Отмечается, что друг Яниса Марк Пугачев оказывает не только моральную, но и финансовую поддержку отцу погибшего товарища. Он уверен, что Янису не оказали должную поддержку в трудное для него время и «добили».
Екатерина Гордон приняла решение оказать юридическую помощь Райнису. Уже в ближайшее время она планирует пойти в правоохранительные органы.
Напомним, что Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из московских хостелов. Тело спортсмена было доставлено в Ригу, 27 декабря состоялась церемония прощания.
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Элина Позднякова