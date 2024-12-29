Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
Певица Анна Седокова начала изменять экс-супругу Янису Тимме, едва только у него начались проблемы в спортивной карьере и он перестал много зарабатывать. Об этом заявил друг покончившего с собой баскетболиста Марк Пугачев.
О том, какие еще детали стали известны — в материале «Радио 1».
По словам Пугачева, известная певица якобы была неверна Тимме, пока они состояли в браке, а последней каплей оказались ее похождения на шоу «Выжить в Дубае». Друг покойного пояснил, что участники шоу возмутились недостойным поведением Седоковой, но зрителям этого не показали. При это баскетболист получил все вырезанные кадры, где его супруга предстает «во всей красе», и лично убедился в ее неверности.
Он добавил, что измены Седоковой стали для Тиммы ударом, который он не смог пережить.
До этого KP.RU цитировала друга Тиммы, который одной из причин его гибели назвал то, что Седокова не стеснялась принимать ухаживания от других мужчин. Он отметил, что исполнительница хоть и жила с баскетболистом, но при этом искала себе более платежеспособного мужчину.
Похожего мнения придерживается и экс-тренер баскетболиста Гунтис Шенхофс. Он считает, что бывшая солистка «Блестящих» разрушила Тимму как спортсмена — карьеру после развода с ней он едва ли бы смог восстановить.
Телеведущий Отар Кушанашвили утверждает, что Янис Тимма оказался «слабаком», поскольку не стал бороться за свою жизнь и покончил с собой. По мнению шоумена, своим поступком спортсмен предал всех, кто его любит.
Кушанашвили напомнил, что жизнь является большим даром, который необходимо ценить, как бы тяжело ни было.
Напомним, бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.
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Измены Седоковой на шоу «Выжить в Дубае»
По словам Пугачева, известная певица якобы была неверна Тимме, пока они состояли в браке, а последней каплей оказались ее похождения на шоу «Выжить в Дубае». Друг покойного пояснил, что участники шоу возмутились недостойным поведением Седоковой, но зрителям этого не показали. При это баскетболист получил все вырезанные кадры, где его супруга предстает «во всей красе», и лично убедился в ее неверности.
Анна Седокова (Фото: соцсети)
«Эта „ведьма“ раздвигала ноги на шоу „Выжить в Дубае“, что послужило точкой невозврата. Она сразу после этого в августе тусила с богатыми мужчинами за деньги, все еще находясь в браке с Янисом… У меня есть факты и доказательства», — утверждает Пугачев в беседе с 7Дней.ru.
Он добавил, что измены Седоковой стали для Тиммы ударом, который он не смог пережить.
Принимала ухаживания от других мужчин
До этого KP.RU цитировала друга Тиммы, который одной из причин его гибели назвал то, что Седокова не стеснялась принимать ухаживания от других мужчин. Он отметил, что исполнительница хоть и жила с баскетболистом, но при этом искала себе более платежеспособного мужчину.
Похожего мнения придерживается и экс-тренер баскетболиста Гунтис Шенхофс. Он считает, что бывшая солистка «Блестящих» разрушила Тимму как спортсмена — карьеру после развода с ней он едва ли бы смог восстановить.
«Оказался слабаком»: Почему Янис Тимма покончил с собой
Телеведущий Отар Кушанашвили утверждает, что Янис Тимма оказался «слабаком», поскольку не стал бороться за свою жизнь и покончил с собой. По мнению шоумена, своим поступком спортсмен предал всех, кто его любит.
Янис Тимма (Фото: соцсети)
«Он оказался слабаком, трусом. Он трусливо предал своих родителей, своего сына от первого брака. Но парня и жалко, и не жалко», — подчеркнул журналист.
Кушанашвили напомнил, что жизнь является большим даром, который необходимо ценить, как бы тяжело ни было.
Напомним, бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.
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Екатерина Коршунова