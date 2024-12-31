Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
Анна Седокова обнародовала переписку сына с покойным баскетболистом Янисом Тиммой. Гектор называл экс-супруга певицы лучшим папой в мире. Недавно стали известны другие детали произошедшей трагедии.
О том, может ли родной сын Тиммы претендовать на квартиру Седоковой и почему певица пыталась забрать телефон покойного баскетболиста — в материале «Радио 1».
Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова обратилась к бывшему возлюбленному Янису Тимме. Певица сделала снимок телефона сына Гектора, на котором была открыта переписка с Янисом. Гектор относился к мужчине как к родному отцу.
Седокова же нашла в себе силы, чтобы обратиться к покойному экс-супругу.
Адвокат Елена Сенина рассказала в беседе с «Дни.ру», почему родной сын известного баскетболиста Яниса Тиммы Кристиан может претендовать на часть имущества певицы Анны Седоковой. Уточняется, что речь идет о квартире в Москве, ремонт в которой был оплачен баскетболистом.
По словам адвоката, известная исполнительница не может быть наследницей, так как они с Янисом успели развестись. Наследование возможно только при наличии завещания, оставленного самим спортсменом. Если его нет, то имущество будет делиться по закону.
Что касается квартиры, записанной на Седокову, то сын Тиммы Кристиан может претендовать на часть имущества. Если во время брака в квартире был осуществлен ремонт или куплены дорогие предметы мебели, которые значительно увеличили стоимость недвижимости, и это было оплачено общими средствами супругов, то такая квартира может считаться совместной собственностью. В этом случае Янису могла бы достаться доля, соответствующая его финансовым вложениям, пояснила Сенина. При этом наследники вправе подать соответствующие иски.
Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Рядом с его телом нашли телефон, на экране которого была всего одна фраза: «Позвоните Анне». Многие уверены, что именно он хранит в себе причины решения, которое принял баскетболист.
Сразу после смерти Тиммы его телефон забрал следователь. В полиции ждут Седокову на допрос, однако на сегодняшний день она все еще находится в больнице — на фоне переживаний из-за смерти Яниса у нее случился нервный срыв. Близкий друг Тиммы Марк Пугачев заявил, что певица обеспокоена содержимым телефона — якобы она пыталась забрать его себе после трагедии.
Иные подробности трагедии в настоящее время устанавливают правоохранители.
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Сын Седоковой тяжело переживает смерть Яниса Тиммы
Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова обратилась к бывшему возлюбленному Янису Тимме. Певица сделала снимок телефона сына Гектора, на котором была открыта переписка с Янисом. Гектор относился к мужчине как к родному отцу.
Фото: соцсети Анны Седоковой
«Папа, ты умер? Но я всё равно люблю тебя. Я буду писать твой номер 6 везде. Ты был лучшим папой в мире», — такие сообщения писал 7-летний мальчик Тимме.
Седокова же нашла в себе силы, чтобы обратиться к покойному экс-супругу.
«Никогда не делайте, просто ради этого, как же ты так смог? У тебя же дети», — сказала исполнительница.
Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой
Адвокат Елена Сенина рассказала в беседе с «Дни.ру», почему родной сын известного баскетболиста Яниса Тиммы Кристиан может претендовать на часть имущества певицы Анны Седоковой. Уточняется, что речь идет о квартире в Москве, ремонт в которой был оплачен баскетболистом.
По словам адвоката, известная исполнительница не может быть наследницей, так как они с Янисом успели развестись. Наследование возможно только при наличии завещания, оставленного самим спортсменом. Если его нет, то имущество будет делиться по закону.
Что касается квартиры, записанной на Седокову, то сын Тиммы Кристиан может претендовать на часть имущества. Если во время брака в квартире был осуществлен ремонт или куплены дорогие предметы мебели, которые значительно увеличили стоимость недвижимости, и это было оплачено общими средствами супругов, то такая квартира может считаться совместной собственностью. В этом случае Янису могла бы достаться доля, соответствующая его финансовым вложениям, пояснила Сенина. При этом наследники вправе подать соответствующие иски.
Седокова пыталась забрать телефон Яниса Тиммы после его смерти
Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Рядом с его телом нашли телефон, на экране которого была всего одна фраза: «Позвоните Анне». Многие уверены, что именно он хранит в себе причины решения, которое принял баскетболист.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Сразу после смерти Тиммы его телефон забрал следователь. В полиции ждут Седокову на допрос, однако на сегодняшний день она все еще находится в больнице — на фоне переживаний из-за смерти Яниса у нее случился нервный срыв. Близкий друг Тиммы Марк Пугачев заявил, что певица обеспокоена содержимым телефона — якобы она пыталась забрать его себе после трагедии.
«Телефон она хочет забрать, но ей не отдает следователь. Ань, не хочешь рассказать, как ты пыталась телефон забрать у следователя? Пытаясь обмануть, что это якобы твой. Он тебе его не отдаст — я попросил», — написал мужчина в соцсетях.
Иные подробности трагедии в настоящее время устанавливают правоохранители.
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Екатерина Коршунова