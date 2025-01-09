«Деньги от Седоковой не поступили»: что сестра Яниса Тиммы рассказала об участии певицы в похоронах бывшего мужа

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Певица Анна Седокова готова оплатить похороны баскетболиста и бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка в своём личном блоге.
«Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моем банковском счёте», – сообщила Лелде.По её словам, она переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. До 8 января 2025 года деньги от Седоковой пока не поступили.
Как пишет Voice cо ссылкой на слова Лелде, в этом году певица связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов Тиммы.
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Сестра баскетболиста отметила, что многие организации и люди из России хотели сделать пожертвование семье Яниса. Лелде посетовала на то, что транзакция из России пока невозможна из-за действующих правовых норм. Вместе с тем, близкие Тиммы получили финансовую помощь из многих европейских стран.
«Вы удивительные души! Я хотела бы выразить свою благодарность <…> Мартиньшу Лауве, Марку Пугачеву и Антону из похоронной службы», — рассказала сестра спортсмена.
Она также поделилась: любимый пёс Яниса по кличке Бу, которого после смерти спортсмена привезли из Майами, чувствует себя лучше, учится снова доверять людям.
«Он начал целовать моего отца и везде следует за ним, даже если он просто уходит в соседнюю комнату. Любимое развлечение Бу на улице — пробовать снег на вкус, это его первая белая зима», — сообщила Лелде в личном блоге.
Напомним, что Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из московских хостелов. Тело спортсмена было доставлено в Ригу, 27 декабря состоялась церемония прощания.
Известно, что Тимма совершил суицид после дня рождения Анны Седоковой. Узнав о смерти бывшего мужа, у певицы случился нервный срыв.
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Анастасия Ларина