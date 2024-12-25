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Отец Яниса Тиммы впервые прокомментировал визит Седоковой на похороны ее бывшего мужа

Отец Тиммы заявил, что сомневается в присутствии Седоковой на похоронах Яниса
Янис Тимма (Фото: соцсети)

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Отец Яниса Тиммы сомневается, что Анна Седокова решится приехать на похороны бывшего мужа. Об этом Райтис Тимма сообщил «СтарХиту».
«Спросите у нее. Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все», — заявил отец спортсмена.
Напомним, 17 декабря мир узнал о трагической смерти Яниса Тиммы. Муж Анны Седоковой покончил с собой после того, как не смог встретиться с певицей, чтобы поздравить её с днём рождения. Тело баскетболиста было найдено на лестничной площадке жилого дома, расположенного неподалёку от квартиры артистки. За день до трагедии Янис снял там комнату.



Из-за бюрократических процедур и санкций тело Яниса Тиммы не удавалось перевезти из России в Латвию в течение нескольких дней. Мама баскетболиста приехала в Москву, чтобы решить все необходимые вопросы. 25 декабря гроб с экс-игроком «Зенита» был доставлен в Латвию, и теперь все готовятся к 27 декабря.

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#квартиры
#отец
#дома
#мир
В Раменском округе досрочно открыли путепровод у ж/д станции Быково
25 декабря 2024, 13:56

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Движение по новому путепроводу у ж/д станции Быково открыли сегодня, 25 декабря, в Раменском городском округе, строительство было завершено на три месяца раньше первоначально запланированного срока, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«В Раменском округе сегодня дали старт движению по долгожданному путепроводу. Мы обещали жителям достроить важные дорожные объекты до конца года и буквально на прошлой неделе запустили Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, открыли Северный обход Лобни, чуть раньше – новую разворотную эстакаду на Каширке, а в выходные президент открыл обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в строительстве путепроводов над участками железных дорог с самым интенсивным движением, в том числе — над МЦД.

Длина двухполосного путепровода составляет свыше 380 метров, а со съездами и заездами на Леволинейную улицу в посёлке Быково и Южный проспект в посёлке Удельная — 1,2 км. Путепровод улучшил транспортную ситуацию для 40 тысяч жителей.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Отмечается, что строительство путепровода в Раменском округе стартовало 2,5 года назад. Тогда же строители приступили к возведению ещё трёх путепроводов — в Опалихе, Аникеевке и Апрелевке.

В Будущем году в регионе планируется начать строить путепроводы в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Орехово-Зуеве и в Лыткарине через федеральную трассу М-5 «Урал».

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#путепровод
#раменский городской округ
#дороги
#минтранс мо
#андрей воробьёв
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Синоптик назвал подходящую дату на зимних выходных для катания на лыжах
Синоптик Варакин: лучший день для лыжных прогулок — 2 января
25 декабря 2024, 13:56

Фото: iStock/mikolajn

Температура на улицах Москвы и области почти плюсовая, что совершенно не ассоциируется с зимними новогодними праздниками. Что нас ждет дальше?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что 27 и 28 декабря возможны плюсовые температуры — до 2-3 градусов.

«С 31 декабря уже пойдёт небольшое понижение температуры. В новогоднюю ночь ожидается -1, -3 градуса и легкий снежок. А с первого января пойдет уверенный минус», — сообщил синоптик.

По его словам, самым подходящим днем для лыжных прогулок будет 2 января.

«Будет снежок, до -5, -7 градусов. Еще будет сильнейшая гололедица в первые дни нового года, поэтому я призываю надевать подходящую обувь, чтобы потом не ходить в гипсе», — поделился собеседник.

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#погода
#ночь
#новый год
#гололедица
#рф
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Скоростные поезда «Иван Паристый» за пять лет перевезли 7 млн пассажиров
25 декабря 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Московской железной дороги

25 декабря отмечается пять лет со старта курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» Москва – Брянск. С декабря 2019 года эти поезда перевели около 7 млн человек, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Как уточнили в ведомстве, за 11 месяцев этого года число перевезённых пассажиров превысило 1,3 млн. человек.
«Поезда «Иван Паристый», сформированные из 11 двухэтажных вагонов, курсируют между Москвой и Брянском ежедневно. Время в пути составляет около четырёх часов. В каждом поезде есть вагоны для маломобильных пассажиров, повышенной комфортности, с детской игровой комнатой, а также вагон СВ и вагон-бистро», – отметили в министерстве.
Двухэтажные вагоны оборудованы системой контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системой поддержания микроклимата, библиотекой юного путешественника.

Кроме того, в поездах доступен мультимедийный портал «Попутчик». С его помощью пассажиры могут заказать еду, сувенирную и кондитерскую продукцию.

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#подмосковье
#московская область
#транспорт
#поезда
#мжд
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В Казани пробили потолок по сдаче жилья
Мэр Метшин: в Казани за год сдали 1,3 млн квадратов жилья
25 декабря 2024, 13:47

Фото: iStock/goncharovaia

В прошлом году в Казани сдали 1,3 млн квадратных метров жилья, что на тот момент казалось «потолком», однако в этом году город достиг отметки в 1,4 млн квадратов. Об этом заявил мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин. По его словам, каждый вложенный рубль в сопряженное городское хозяйство дает не менее трети прироста в экономику Казани.
«В этом году заканчиваем год с цифрой, и вы это слышите впервые, Казань построила 1,4 млн кв. метров жилья. Это серьезная цифра — с хорошим качеством, с благоустройством. Наши строители перестали продавать просто квадратные метры, они создают образ жизни, стандарт. И, конечно, это является локомотивом», — приводит «Татар-информ» слова Метшина.
Ранее сообщалось, что в Казани собираются оцифровать 540 дворов в 2025 году, зафиксировав количество парковок, деревьев, кустов, заасфальтированную площадь и протяженность инженерных сетей. По его заверениям местных властей, в уходящем году через соответствующую процедуру уже прошли 457 дворов.

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#строители
#стандарт
#казань
#строительство
#татарстан
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В Московской области за год собрали более 300 тонн тары и 4 500 тонн текстиля
25 декабря 2024, 13:41

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору подводит итоги своей деятельности за 2024 год. С начала текущего года в Московской области дополнительно установили 85 фандоматов для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 835 контейнеров для сбора текстиля.
В Московской области уже работает более 2900 пунктов приёма вторсырья. За 12 месяцев было собрано свыше 300 тонн тары и 4500 тонн текстиля — это на 237% больше, чем в 2023 году.

В скором времени Министерство запустит новый сервис на региональном портале государственных услуг для размещения предпринимателями пунктов сбора пластиковых отходов, алюминия и текстиля.

Все доступные локации будут отображаться на интерактивной карте, что существенно сэкономит время на поиск подходящих мест. Оформить заявку можно будет в режиме онлайн.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в 2024 году

В Подмосковье за год отремонтировали около 2,5 тыс. трансформаторных подстанций

Комитет лесного хозяйства Московской области подвёл итоги 2024 года
#подмосковье
#итоги
#вторсырьё
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Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в 2024 году
25 декабря 2024, 13:20

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в текущем году. Инспекторы оценили техническое состояние оборудования, соблюдение нормативных требований, наличие документации и соответствие стандартам безопасности. Особое внимание было уделено функционированию тормозной системы, прочности конструкции и установке защитных ограждений, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В 2024 году было зарегистрировано 730 аттракционов, включая первичную регистрацию новых и перерегистрацию существующих. Регистрация аттракционов необходима для обеспечения безопасности посетителей и соблюдения законодательства. Она помогает контролировать использование аттракционов и быстро реагировать на возможные проблемы. За предоставление этой услуги была взыскана госпошлина в размере 1,72 миллиона рублей.

В течение года было проведено 236 надзорных мероприятий без прямого контакта с контролируемыми объектами. По результатам проверок выдано 29 предупреждений о недопустимости нарушения обязательных норм. За несоблюдение правил эксплуатации аттракционов вынесено 7 постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.

Во время проверок были обнаружены следующие проблемы:

  • отсутствие требуемых документов;
  • несоблюдение стандартов безопасности:
  • несоответствие технического состояния аттракционов установленным нормам.

Гостехнадзор также предоставлял консультации для контролируемых субъектов по вопросам, связанным с безопасностью аттракционов.

Было проведено 1245 консультаций, из них 70 через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ). Благодаря комплексным мерам, принятым Гостехнадзором в 2024 году, уровень безопасности аттракционов в Московской области значительно повысился. Все обнаруженные недочёты были оперативно устранены, а меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем были усилены.

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#подмосковье
#регистрация
#консультации
#нарушения
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В Подмосковье за год отремонтировали около 2,5 тыс. трансформаторных подстанций
25 декабря 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Около двух с половиной тысяч трансформаторных подстанций и полторы тысячи километров ЛЭП отремонтировали энергетики в Московской области с начала текущего года, кроме того, было расчищено свыше 6,5 тыс. га просек под ЛЭП, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Для того, чтобы подача электроэнергии потребителям оставалась стабильной, наши электросетевые компании — «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» — в течение всего года проводят огромную работу по ремонту электросетевого хозяйства, а также по строительству новых объектов и расчистке просек. В этом году намеченные задачи по ремонту объектов электросетевого комплекса выполнены в полном объёме», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Отмечается, что в 2024 году работы по улучшению надёжи электроснабжения проводились в 33 городских округах Подмосковья. Особое внимание уделялось территориям с большим жилищным строительством и приростом населения.

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#минэнерго мо
#электричество
#лэп
#сергей воропанов
#московская область
#подмосковье
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Комитет лесного хозяйства Московской области подвёл итоги 2024 года
25 декабря 2024, 12:58

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В течение 2024 года на территории подмосковного лесного фонда проводились различные санитарно-оздоровительные мероприятия. Общая площадь работ составила более 3200 гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Кроме того, были проведены рубки аварийных деревьев — 6455 штук. Все мероприятия осуществлялись на основе результатов лесопатологических обследований и с учётом обращений граждан.

В Московской области доля повреждённых и погибших лесных массивов составляет всего 2,3% от общей площади, что ниже критического уровня в 5%.

На территории региона была проведена обработка земель лесного фонда от непарного шелкопряда на общей площади 38 тысяч гектаров, что привело к подавлению очагов размножения насекомых. Биологическая эффективность составила 96–98%, что позволило снизить численность вредителей до естественного уровня.

В 2024 году работники лесничеств совместно с представителями партии «Единая Россия», депутатами Московской областной думы и местными активистами продолжили экологическую акцию «Чистый лес» по ликвидации неликвидной древесины и мусора в лесных массивах Московской области. Она проводится в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В этом году мероприятие охватило 25 городских округов. Более 1600 участников собрали 939 кубических метров валежника на территории около 63 гектаров.

В 2025 году планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5 000 га, которые включают:

  • сплошную санитарную рубку на 500 га;
  • выборочную санитарную рубку на 1500 га;
  • уборку неликвидной древесины на 3000 га;
  • рубку аварийных деревьев (4000 шт.).
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

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#подмосковье
#экология
#лес
#единая работники
#комитет лесного хозяйства мо
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В Подмосковье в 2025 году отремонтируют 108 объектов образования
25 декабря 2024, 12:56

Фото: istockphoto.com/Zhang Shu

Капитальный ремонт в 108 объектах образование планируется провести в будущем году в Московской области, на эти цели предусмотрено около 30 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе расширенного заседания комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
«Капитально отремонтировать в 2025 году планируется 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования», — уточнил Игорь Брынцалов.
Он также напомнил, что в период с 2022 по 2024 года в регионе капитально отремонтировали 173 школы, 63 детсада, 20 колледжей и четыре центра дополнительного образования.

В свою очередь, председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова отметила, что в рамках капитального ремонта проводится также переоснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий.

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#подмосковье
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#линара самединова
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