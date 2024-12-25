Отец Яниса Тиммы впервые прокомментировал визит Седоковой на похороны ее бывшего мужа

Янис Тимма (Фото: соцсети)
Отец Яниса Тиммы сомневается, что Анна Седокова решится приехать на похороны бывшего мужа. Об этом Райтис Тимма сообщил «СтарХиту».
«Спросите у нее. Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все», — заявил отец спортсмена.Напомним, 17 декабря мир узнал о трагической смерти Яниса Тиммы. Муж Анны Седоковой покончил с собой после того, как не смог встретиться с певицей, чтобы поздравить её с днём рождения. Тело баскетболиста было найдено на лестничной площадке жилого дома, расположенного неподалёку от квартиры артистки. За день до трагедии Янис снял там комнату.
Из-за бюрократических процедур и санкций тело Яниса Тиммы не удавалось перевезти из России в Латвию в течение нескольких дней. Мама баскетболиста приехала в Москву, чтобы решить все необходимые вопросы. 25 декабря гроб с экс-игроком «Зенита» был доставлен в Латвию, и теперь все готовятся к 27 декабря.
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Анастасия Хохлова