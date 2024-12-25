Отец Яниса Тиммы впервые прокомментировал визит Седоковой на похороны ее бывшего мужа

В прошлом году в Казани сдали 1,3 млн квадратных метров жилья, что на тот момент казалось «потолком», однако в этом году город достиг отметки в 1,4 млн квадратов. Об этом заявил мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин. По его словам, каждый вложенный рубль в сопряженное городское хозяйство дает не менее трети прироста в экономику Казани.