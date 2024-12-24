Уничтожила чужую семью: с кем Седокова изменяла Янису и почему состоятельного спортсмена не на что похоронить

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
После трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы российский шоу-бизнес оказался разделён на два лагеря. Одни утверждают, что экс-супруга спортсмена Анна Седокова не несёт ответственности за его поступок, в то время как другие, включая Екатерину Гордон, уверены, что певица довела бывшего мужа до отчаяния. Кто виноват в смерти молодого мужчины на самом деле расскажет «Радио 1».
Катя Гордон обвинила Седокову в смерти Яниса
Узнав о печальной новости, известный юрист поделилась своими мыслями в социальных сетях. Екатерина выразила шок от реакции Седоковой, которая после смерти Тиммы заявила, что «жила в аду».
«Я Аню Седокову презираю вот прям вообще, как явление. Я считаю, что вот таких персонажей мамы сыновей должны гнать поганой метлой из квартир. Что, кстати, в свое время многие сделали. Я считаю, что она не роковая женщина и даже не черная вдова. Она стопроцентный герой фильма «Паразиты». Помните, вот эти мерзкие товарищи, которые попадают в чужую семью и, вгрызаясь, уничтожают, выжигают все пространство вокруг. Ее переживания, они связаны больше всегда с экономической составляющей. Больше того, настолько неглубокий и непонятийный человек, что она даже умудряется публично об этом жаловаться. То есть настолько человек оторван от вообще каких-то понятий воспитания, она на полный серьез на всю страну жалуется, что ее муж денег домой уже вот год не несет. Унижая этого самого мужа публично», — отметила Екатерина.
Она намекнула на то, что Седокова изменяла Янису Тимме во время их брака. Гордон также напомнила, что певица стала причиной разрушения ее отношений с адвокатом Сергеем Жориным. Екатерина утверждает, что, пока она находилась на сохранении во время беременности, Седокова переехала к ее мужу. Вернувшись из больницы, Гордон обнаружила в ванной ее косметику.
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«Двенадцать лет назад я лежала на сохранении и была в очень тяжелом состоянии. После этого я была вынуждена прорабатывать ситуацию с психологом. Слава Богу, у меня нашелся хороший специалист, с которым я пережила этот кризис, потому что мысли у меня были очень разные. Я была еще замужем, но Анечка при этом совершенно спокойно расставляла скляночки на полочки, где еще стояли мои кремы. Конечно, скляночки потом вылетели оттуда с ее нехитрым шмотом. Тем не менее, ее совершенно никак не смутила беда женщины в браке, которая на сохранении», — рассказала юрист.
Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
По словам Екатерины, Анна, живя с Янисом, встречалась с другими мужчинами, активно пытаясь найти себе более выгодную партию. Гордон уверена, что Седокова не хотела терять времени, поскольку ее молодость уходит.
«Например, я юрист, я поэтому вообще без проблем старею, потому что старый юрист даже возрастет в цене, он вызывает больше доверия, у него просто опыт больше, а вот представляете, например, проститутка, которая стареет и, естественно, падает в цене, и тут вот такой вот казус происходит, и тем активнее, тем подлее ее какая-то позиция по жизни. А еще я думаю, что скоро всплывет история, а куда Анька-то еще в браке в Питер-то, к кому ездила, что там за спортсмен, поговаривают», — заявила Гордон.
Экс-супруг Гордон опроверг связь с Седоковой
Бывший супруг Екатерины Сергей Жорин опровергает слухи о романе с Анной Седоковой. Адвокат утверждает, что его экс-жена была введена в заблуждение из-за фотографии, опубликованной Седоковой в ее блоге. На этом снимке певица позирует в мужских джинсах, которые Гордон приняла за брюки своего мужа. Екатерина также утверждала, что Седокова сделала фото в интерьере их квартиры.
«Что касается предполагаемых измен с Седоковой, это неправда. Джинсы не мои, паркет и плинтус не из моей квартиры. Но кого это действительно интересует? Грустно, что некоторые люди используют трагические события для собственной выгоды», — заявил адвокат в интервью порталу «Voice».
Яниса не на что хоронить
Напоминаем, что Янис Тимма ушел из жизни в день рождения Анны Седоковой. Его тело было обнаружено в ночь на 17 декабря, и в тот же день певицу госпитализировали с нервным срывом. По информации представителей Седоковой, она по-прежнему находится в больнице.
Первым, кто вызвал волну общественного возмущения, стал близкий друг Тиммы Гатис Лининьш. В социальных сетях он опубликовал сообщение о том, что у матери баскетболиста Аусмы нет средств для организации похорон. Он начал сбор денег на транспортировку и прощание с Янисом.
«Пожалуйста, помогите нам по мере возможности, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и его похороны в Латвии. Несмотря на его недавний выбор, мы всегда будем помнить Яниса как теплого, амбициозного и улыбчивого человека. Мы будем благодарны за любую помощь», — написал Лининьш.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Согласно предварительным расчетам семьи, на перевозку тела и похороны планировалось выделить около 40 тысяч евро. Спортсмена собирались похоронить в Риге. Уже тогда преданные фанаты Яниса Тиммы задавались вопросом о том, куда могли исчезнуть все деньги, которые он зарабатывал, играя в NBA.
Некоторые высказывали мнение, что все деньги, заработанные спортсменом, могли быть потрачены на Анну Седокову, которая, в свою очередь, не собиралась помогать своему экс-супругу после его смерти.
Ситуация накалилась еще больше после заявлений отца Яниса Тиммы, который, переживая утрату, решил публично высказать свое недовольство бывшей невесткой. В разговоре с журналистами он обвинил певицу в том, что именно она внесла разлад в их семью.
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«Все началось с ее вмешательства в нашу жизнь», — заявил Райтис Тимма.
Тем временем, напряжение нарастало. Отец и бывшая жена спортсмена продолжали делать громкие заявления, а друзья Тиммы регулярно подливали масла в огонь новыми обвинениями. Блогер и близкий друг баскетболиста Марк Пугачев также не остался в стороне и утверждал, что певица разрушила все мечты молодого спортсмена, якобы истощив его финансовые ресурсы. Он добавил, что когда Тимма перестал быть привлекательным кандидатом для отношений, она просто отвергла его.
«Она хотела яркой жизни и вечеринок, но это все закончилось. Он был одержим ею и очень любил ее детей. Я уверен, что у Ани есть кто-то, кто помогает ей сохранить хорошую репутацию», — заявил Пугачев.Читайте также:
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