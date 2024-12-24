Уничтожила чужую семью: с кем Седокова изменяла Янису и почему состоятельного спортсмена не на что похоронить

После трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы российский шоу-бизнес оказался разделён на два лагеря. Одни утверждают, что экс-супруга спортсмена Анна Седокова не несёт ответственности за его поступок, в то время как другие, включая Екатерину Гордон, уверены, что певица довела бывшего мужа до отчаяния. Кто виноват в смерти молодого мужчины на самом деле расскажет «Радио 1».