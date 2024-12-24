«На острие»: Психоаналитик раскрыла, что стало триггером для самоубийства экс-мужа Седоковой

Трагическая смерть экс-мужа Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы до сих пор не дает покоя обществу. Как известно, до официального развода пара много раз расставалась и сходилась. Могли ли подобные эмоциональные качели спровоцировать Тимму на страшный поступок?