«На острие»: Психоаналитик раскрыла, что стало триггером для самоубийства экс-мужа Седоковой

Анна Седокова и Яннис Тимма (Фото: соцсети/Анна Седокова)
Трагическая смерть экс-мужа Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы до сих пор не дает покоя обществу. Как известно, до официального развода пара много раз расставалась и сходилась. Могли ли подобные эмоциональные качели спровоцировать Тимму на страшный поступок?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Анна Седокова не может быть виновата в смерти Яниса Тиммы, однако, возможно, ее образ жизни стал триггером для баскетболиста, которому диагностировали клиническое депрессивное расстройство.
По ее словам, певица знала, за кого выходила замуж, поэтому по своей воле пошла в нездоровые отношения.
Смолярчук добавила, что когда люди создают брак на истероидности и клинических расстройствах, то нельзя винить другого в обострении болезни.
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«Седокова ведет публичный образ жизни, зарабатывает на свою репутацию всякими шокирующими новостями, вызывающим образом жизни, который провоцирует публичный резонанс. Это ее бизнес, способ держаться на плаву. И для него это сработало триггером», — объяснила эксперт.
По ее словам, певица знала, за кого выходила замуж, поэтому по своей воле пошла в нездоровые отношения.
«Она выходила замуж за парня, который ее шантажировал и устраивал ей истерики. Видимо, они оба любили находиться на острие ножа, на острие страстей и событий. Это нездоровые отношения, которые затрачивают огромные эмоциональные ресурсы. Они оба не стремились к спокойной семейной жизни», — сказала психоаналитик.
Смолярчук добавила, что когда люди создают брак на истероидности и клинических расстройствах, то нельзя винить другого в обострении болезни.
«Как такие невротические заходят в браки? Одно дело получать страсть с прекрасным партнером, испытывать незабываемые космические сексуальные ощущения. Но это же не про семейный очаг. И давала ли Анна Седокова себе отчет, зная, насколько он истеричен и психически нестабилен к чему этот брак приведет? Спасибо, что он не вздернулся у нее на глазах и на глазах у ее детей», — высказалась собеседница.
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Анастасия Бондарева