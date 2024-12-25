Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Тело баскетболиста Яниса Тиммы доставили в Латвию, об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка. О том, когда пройдет прощание с экс-супругом Анны Седоковой и как он провел свои последние дни жизни расскажет «Радио 1».
Развод Седоковой и Яниса
9 декабря суд официально оформил развод Яниса Тиммы и Анны Седоковой, хотя их расставание произошло значительно раньше. По слухам, именно Анна настояла на этом решении, намекнув на то, что ей «надоело быть сильной и справляться с проблемами в одиночку».
Спортсмен тяжело переживал разрыв с супругой и отчаянно пытался сохранить отношения, однако Анна его игнорировала. 17 декабря тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой нашли в подъезде дома в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой.
Последние дни Яниса
Журналист Илья Саглиани посетил хостел, где произошла трагедия с Тиммой, чтобы выяснить детали случившегося. Это заведение находится всего в пяти минутах пешком от дома Седоковой.
«Сам хостел — редкостный гадюшник, у которого самый низкий рейтинг в округе: плесень, тараканы, запах. На простыне я обнаружил кровоподтеки. Номер, который выходил на высотку, где жила Седокова, стоит 1200 рублей в сутки», сообщил репортер в студии программы «Пусть говорят».
В социальных сетях после смерти Яниса появилось видео его последних минут жизни: спортсмен со стаканом в руках вошел в подъезд пятиэтажного дома около 23 часов и больше не вышел. Один из соседей, спускаясь вниз, чтобы встретить курьера, увидел Яниса. Он пытался оказать помощь, делая искусственное дыхание, но это не дало результата. Позже на место происшествия приехала скорая помощь.
Журналист также рассказал, что Яниса несколько раз замечали возле ближайшего кафе.
Янис Тимма (Фото: соцсети)
Кассир запомнила, как за несколько дней до трагедии экс-баскетболист заходил и говорил: «Хочу заказать что-то недорогое, но сытное».
«То есть, у него были серьезные проблемы с деньгами», — заявили в студии «Пусть говорят».
Версию о возможном употреблении запрещенных препаратов сразу отвергли, так как Янис никогда не принимал их, и в его номере ничего подобного не было найдено.
После трагической смерти Яниса Анна дважды обратилась к подписчикам в социальных сетях. В первый раз, 17 декабря, она, рыдая, попросила оставить ее семью в покое. Во второй раз она опубликовала пост уже вечером, показав, что находится в больнице с нервным срывом.
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Прощание с Янисом
Что касается похорон баскетболиста, они планируются в ближайшее время в Латвии. Друзья и поклонники собрали средства на транспортировку тела и организацию прощания. По слухам, Анна также внесла значительную сумму, но пока неизвестно, поедет ли она проститься с бывшим мужем за границу.
«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку. Проститься с Янисом можно будет 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории», — написала сестра спортсмена Лелде Жандецка.
Первая жена Яниса также высказалась о произошедшем. Она, как и его отец, считает, что в случившемся виновата Анна Седокова. Семья утверждает, что Янис безмерно любил Анну и ради нее отдал предпочтение ей, отстранившись от близких.
«Эти пять лет стали настоящим кошмаром для всех нас. Мы все ощущали себя в ловушке... Даже если со стороны кажется, что моя жизнь складывается хорошо, на самом деле было много стресса и неприятностей. Я не делюсь многими вещами публично», — отметила Оша.
После трагедии родные Яниса начали сбор средств на похороны. Представитель Анны сообщал, что певица возьмет на себя все расходы, однако, похоже, семья Тиммы отказалась от ее помощи.
«В СМИ много недостоверной информации. Родители благодарны за поддержку и сочувствие... Перевозка Яниса из России на его Родину была полностью оплачена за счет пожертвований. Теперь Янис уже дома», — заявила Сана.
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Анастасия Хохлова