Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

Тело баскетболиста Яниса Тиммы доставили в Латвию, об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка. О том, когда пройдет прощание с экс-супругом Анны Седоковой и как он провел свои последние дни жизни расскажет «Радио 1».