Отходы в Подмосковье вывозят по графику, несмотря на ливень

Видео: пресс-служба Минчистоты МО
Региональные операторы Подмосковья продолжают работать в штатном режиме, несмотря на вызванные утренним ливнем сложные погодные условия. Отходы в регионе вывозят по графику, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сегодня в центре внимания оказался завирусившийся видеоролик, на котором показана работа водителя мусоровоза Григория Вениаминовича Волкова из Одинцовского городского округа. Он вывозил мусор с контейнерных площадок вблизи жилого комплекса «Гусарская Баллада», хотя кузов его служебного автомобиля был практически в воде. Рабочий процесс снят непосредственно из кабины», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, коммунальщики активно устраняют последствия ночной грозы. На данный момент зафиксировано более 100 случаев подтоплений. Около 80% из них уже удалось устранить.
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Лора Луганская