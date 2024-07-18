В Истре проведут новую акцию по раздельному сбору вторсырья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Истре 17 августа снова проведут экологическую акцию по раздельному сбору вторичного сырья с участием жителей и эковолонтёров. Такие мероприятия проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Присоединившись к акции по утилизации отходов, вы сделаете важный шаг к более чистой и здоровой экологии. Сделать это может любой желающий. Просто возьмите вторсырьё и передайте его волонтёрам. Принимаются бумага, картон, газеты, журналы, пластиковые бутылки, ёмкости от моющих средств, упаковки от продуктов, жестяные и алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки, за исключением хрусталя, тонкого стекла, фаянса и фарфора», – уточнили в министерстве.Там добавили, что принести можно также батарейки, аккумуляторы и некрупногабаритную бытовую технику. Как напомнили в надзорном ведомстве, вторсырьё должно быть чистым, без остатков пищи и бытовой химии.
Акция состоится 17 августа с 13:30 до 15:00 в Истре у входа в парк «Шишкин лес».
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Лора Луганская