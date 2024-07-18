В Московской области обновили порядка 5,4 тысяч контейнеров для отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Региональные операторы обновили в Подмосковье около 5,4 тысяч контейнеров для отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе ведётся планомерная работа по модернизации контейнерных площадок. Так, в результате модернизации в Каширском кластере за 2024 год заменили порядка 1250 контейнеров для смешанных отходов и более 570 – для раздельного сбора. Отремонтировано 2177 контейнеров. Установлено 1362 новых контейнера. Это сделает раздельный сбор доступнее и поможет избежать навалов мусора», – сообщили в ведомстве.Там напомнили, что Московская область стала первым в России регионом, где во всех муниципалитетах внедрили раздельный сбор мусора. Обновление контейнерных площадок в министерстве назвали важнейшим аспектом культуры сортировки отходов.
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Лора Луганская