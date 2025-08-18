«Одухотворённый член»: Ганеева рассказала, что происходило в секте «Сюцай»

18 августа 2025, 14:44

Психолог Ганеева: Кожамжаров совершал сексуальное насилие над женщинами

Цифровой психолог Вера Ганеева (Фото: Telegram, @veraganeeva)

Бывшая легкоатлетка и ныне цифровой психолог Вера Ганеева состояла в печально известной секте «Сюцай». Об этом она сообщила в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».





По словам Ганеевой, основатель секты Жанат Кожамжаров заставлял женщин раздеваться, полевал их кипятком, топтал их, когда пострадавшие лежали. Как рассказала гостья шоу «Переговорка», женщины, состоявшие в сетке, подвергались психическому и физическому насилию, были и сексуальные контакты.

«Как говорил сам Кожамжаров, даже есть видео, что его член одухотворённый, кто сосёт его член, тот будет духовно образованным», — рассказывала Вера Ганеева.