«Одухотворённый член»: Ганеева рассказала, что происходило в секте «Сюцай»
Психолог Ганеева: Кожамжаров совершал сексуальное насилие над женщинами
Бывшая легкоатлетка и ныне цифровой психолог Вера Ганеева состояла в печально известной секте «Сюцай». Об этом она сообщила в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».
По словам Ганеевой, основатель секты Жанат Кожамжаров заставлял женщин раздеваться, полевал их кипятком, топтал их, когда пострадавшие лежали. Как рассказала гостья шоу «Переговорка», женщины, состоявшие в сетке, подвергались психическому и физическому насилию, были и сексуальные контакты.
«Как говорил сам Кожамжаров, даже есть видео, что его член одухотворённый, кто сосёт его член, тот будет духовно образованным», — рассказывала Вера Ганеева.Она отметила, что задачей секты было «стереть с человека мораль», внушить то, что всё дозволено. Также Гонеева сообщила, что в секте «Сюцай» состояли нейрокоуч и основательница Института цифровой психологии Милана Тарба и и основательница Школы цифровой психологии Кристина Егиазарова.
