«Всему есть предел»: Звездный продюсер объяснил, почему брак Кудрявцевой с пьющим мужем трещит по швам и развод неизбежен

29 июля 2025, 04:30

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что Кудрявцева и Макаров находятся в шаге от развода

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Недавно хоккеист Игорь Макаров сорвался на жену Леру Кудрявцеву, разозлившись на нее за эмоциональные слова о его алкоголизме. Продюсер Сергей Дворцов раскрыл «Страстям», что сейчас брак пары трещит по швам, и мало кто верит, что дело не закончится разводом. Телеведущая устала терпеть выходки мужа, и многие звезды шоу-бизнеса поддерживают ее.





Лера Кудрявцева сейчас переживает тяжелый период в жизни. Около недели назад она призналась что не может больше выносить зависимость мужа от алкоголя. Телезвезда назвала свое откровение «моментом слабости» и попросила у подписчиков прощения за подобные эмоции. Через пару дней Макаров выложил пост-ответ, в котором оскорбил жену, нецензурно выругался и потребовал от Леры молчания.





«Все на стороне Леры конечно, все ее поддерживают. (...) Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Конечно, она устала это терпеть, всему есть предел», — объяснил Дворцов.

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)



«Лера все это дело вывозила на своих плечах. Она много раз предупреждала — не пей. А он уходил в запой. Леру сейчас можно только пожалеть. Все давно предрекали, что они разойдутся, потому что она то его выгоняла, то вновь прощала», — добавил он.