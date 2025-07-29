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Джей Ло отказалась выступать в РФ из-за возможного хейта со стороны Запада

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Дженнифер Лопес отказалась выступать в России в августе из-за возможного хейта со стороны Запада. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Российские представители заинтересовались знаменитостью на фоне ее гастролей в Казахстане, Узбекистане и Армении. Стороны успели даже назначить конкретную дату в августе и цену за шоу — не меньше 1 млн долларов.

После обсуждения команда Лопес вскоре отказалась от концерта. По словам представителей певицы, пока длится СВО, у Дженнифер очень большие репутационные риски. При этом сама исполнительница не против шоу — но только после завершения украинского конфликта.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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