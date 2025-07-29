Андрей Григорьев-Апполонов не хочет жениться на девушке, с которой встречается
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в подкасте «Разберёмся» раскрыл подробности личной жизни.
Артист намекнул, что не одинок. Имя избранницы он называть не стал, однако дал понять, что в этих отношениях ему хорошо.
Планов на следующий шаг у 55-летнего певца нет.
«Я думаю, что тема бракосочетания для меня уже окончательно закрыта. Конечно, может быть, появится у меня какая-то суперлюбовь. Может, я влюблюсь дико», — заявил Григорьев-Апполонов.
Исполнителя устраивает то, что происходит в его жизни сейчас — ничего менять знаменитость не хочет.
*Запрещен в РФ