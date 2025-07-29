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Андрей Григорьев-Апполонов не хочет жениться на девушке, с которой встречается

Андрей Григорьев-Апполонов (Фото: Инстаграм* @appolonov_ag)

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в подкасте «Разберёмся» раскрыл подробности личной жизни.



Артист намекнул, что не одинок. Имя избранницы он называть не стал, однако дал понять, что в этих отношениях ему хорошо.

Планов на следующий шаг у 55-летнего певца нет.

«Я думаю, что тема бракосочетания для меня уже окончательно закрыта. Конечно, может быть, появится у меня какая-то суперлюбовь. Может, я влюблюсь дико», — заявил Григорьев-Апполонов.

Исполнителя устраивает то, что происходит в его жизни сейчас — ничего менять знаменитость не хочет.

*Запрещен в РФ

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