Андрей Григорьев-Апполонов не хочет жениться на девушке, с которой встречается

29 июля 2025, 08:44

Андрей Григорьев-Апполонов (Фото: Инстаграм* @appolonov_ag)

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в подкасте «Разберёмся» раскрыл подробности личной жизни.





Артист намекнул, что не одинок. Имя избранницы он называть не стал, однако дал понять, что в этих отношениях ему хорошо.



Планов на следующий шаг у 55-летнего певца нет.





«Я думаю, что тема бракосочетания для меня уже окончательно закрыта. Конечно, может быть, появится у меня какая-то суперлюбовь. Может, я влюблюсь дико», — заявил Григорьев-Апполонов.