Школьник из Дубны победил на научном конкурсе «Большие вызовы»
Разработку ученика дубненской колы №7 Арсения Крисько признали лучшей на всероссийском этапе международного конкурса «Большие вызовы» на федеральной территории «Сириус». Проект-победитель создавался при участии университета «Дубна», сообщает пресс-служба вуза.
Разработка Арсения касается материалов для суперконденсаторов — накопителей энергии.
«Университетским куратором Арсения был доцент университета «Дубна» Александр Воропай, а наставником от школы — учительница химии Аэлита Воропай», — говорится в сообщении.В университете отметили, что такой тандем вуза и школы является лучшим доказательством того, что в Дубне растёт перспективная научная смена.
Конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» проводится по 11 направлениям, в числе которых «Передовые производственные технологии», «Новые материалы и нанотехнологии», «Большие данные, искусственный интеллект, автоматизированные системы и безопасность», «Генетика и биомедицина», «Космические технологии» и пр.