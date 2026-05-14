В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Мастер года»

14 мая 2026, 09:44

оригинал Никита Ангеловский (фото: пресс-служба Минобразования МО)

Церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» состоялась в Сергиевом Посаде в среду, 13 мая. На ней объявили имя победителя: им стал преподаватель Раменского колледжа по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» Никита Ангеловский. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Всего заявки на участие в региональном этапе подали более 340 педагогов подмосковных колледжей и техникумов, а за победу боролись 53 человека.





«Победитель — Никита Ангеловский — получит премию в размере 200 тысяч рублей и будет представлять Московскую область в финале всероссийского конкурса, который состоится в Новом Уренгое этой осенью», — говорится в сообщении.