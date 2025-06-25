«Молятся за папу каждый день»: Маргарита Симоньян рассказала о переживаниях детей из-за здоровья Кеосаяна
Маргарита Симоньян рассказала о молитвах детей за здоровье Кеосаяна
Тигран Кеосаян находится в коме с конца декабря прошлого года. С того времени его супруга Маргарита Симоньян регулярно делиться новостями о состоянии мужа. Как оказалось, дети режиссера не остаются в стороне и пытаются внести свой вклад в выздоровление папы.
«Конечно, они молятся за папу каждый день. И старшие, и младшие. Они и до всего этого молились за папино здоровье, зная, что у папы больное сердце. У нас детки молятся с тех пор, как начинают говорить», — делится журналистка.
Такой ответ Маргарита дала на вопрос одного из подписчиков, который предложил научить детей молиться. Как правило, молитва ребенка является очень сильной.
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Ранее Симоньян рассказывала, что врачи посоветовали ей рассчитывать только на бога, ведь выход Тиграна из комы не является гарантированным. Журналистка регулярно делиться своей болью с подписчиками, что и понятно, ведь такое переживать может не каждый человек. Одна из фанаток поддержала Маргариту и написала, что той не стоит корить себя за откровенные посты.
«Именно это я себе и говорю. Именно так: „Хватит убиваться, у миллионов людей болеют и гибнут близкие, в том числе дети, у миллионов женщин в жизни вообще никогда не было счастья, а у тебя было, у всех бывает горе, кто сказал, что именно ты должна была обойтись без него?“ Беслан вспоминаю, думаю о родителях, потерявших маленьких детей. И становится стыдно за свое уныние», — поделилась Симоньян.
Тигран Кеосаян уже полгода находится в коме. Маргарита признавалась, все это время ей не хочеться просыпаться по утрам.